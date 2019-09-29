مدرب الزوراء يكشف سر الفوز على الشرطة

2019/09/29 | 00:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أثنى باسم قاسم، مدرب الزوراء، على الانضباط التكتيكي للاعبيه في المباراة ضد الشرطة، حامل اللقب، والتي انتهت بفوز فريقه {2-0} في الجولة الثانية من الدوري العراقي الممتاز.

وقال قاسم في تصريح صحفي، إن "المباراو أوفت للجماهير الحاضرة، وكان هدفنا تقديم مباراة كبيرة، وتمكنا من خلال الواقعية التي خضنا بها اللقاء، وانضباط اللاعبين في تأدية الواجبات التكتيكية بنقاط المواجهة".وأضاف أن "الشرطة كبير ومحترم، وتعاملنا معه بالصورة التي يستحقها؛ حيث اتضحت لنا رغبته خصوصًا في الشوط الثاني بعد الاندفاع الكبير على مرمانا؛ لذا راهنت على الدقائق الأخيرة من المباراة ونجحنا في تخطيطنا".وتابع أن "الشرطة كان الأفضل في بداية الشوط الثاني، لذا معالجاتنا أتت بالشق الدفاعي، وباغتنا المنافس في الدقائق الأخير، وحققنا نتيجة كبيرة بفوزنا على حامل اللقب".



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