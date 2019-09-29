مجلس الديوانية يصوت على تأكيد ابطال جلسة انتخاب المحافظ زهير الشعلان

2019/09/29 | 00:45

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بغداد اليوم

بغداد اليوم ـ متابعة

حذر نائب رئيس الوزراء الاسبق، بهاء الاعرجي، اليوم السبت، من "كارثة" قد تحدث خلال الايام المقبلة.

وقال الاعرجي في تغريدة على حسابه في "تويتر"، إن "‏الأيام القادمة صعبة ومصيرية على الجميع".

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بغداد اليوم- بغداد

حصلت وكالة (بغداد اليوم) الإخبارية، اليوم السبت، على وثيقة تكشف العدد الفعلي للعمال الأجانب الذين يعملون بالقطاع النفطي في عموم مناطق العراق.

وبينت الوثيقة، الصادرة من مكتب التصاريح الأمنية التابع لوزارة النفط العراقية،

بغداد اليوم - بغداد

أصدر المكتب الإعلامي للأمين العام لحزب المؤتمر الوطني العراقي، النائب آراس حبيب كريم، اليوم السبت، توضيحا بشأن تصريحات نسبت له حول امتلاكه ملفات فساد تخص قائد قوات مكافحة الإرهاب السابق الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي.

وذكر

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