برشلونة يعلن في بيان رسمي تشخيص إصابة ديمبلي

2019/09/29 | 01:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أعلن نادي برشلونة الإسباني، في بيان رسمي عن تشخيص إصابة لاعبه الفرنسي عثمان ديمبلي.

وأشار البارسا في بيانه عبر الموقع الرسمي، إلى أن ديمبلي يعاني من شد في أوتار الساق اليسرى، وحمل زائد في بعضلة الفخذ.وأوضح برشلونة أن عودة ديمبلي ستعتمد على مدى سرعة تعافيه.وكان برشلونة غاب عن مباراة اليوم ضد خيتافي بمنافسات الجولة السابعة لليغا.وحقق الفريق الكتالوني الفوز بهدفين دون رد على أرض خيتافي.وعاد ديمبلي للمباريات أمام فياريال بعدما أصيب في مباراة الجولة الأولى أمام أتليتك بلباو، لكنه استبعد من قائمة مباراة خيتافي اليوم التي فاز فيها برشلونة بهدفين دون رد.



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