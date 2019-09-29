تسريبات تكشف سبب احالة الساعدي”الى امرة الدفاع !

2019/09/29 | 01:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس / بغدادتفيد انباء حصلت عليها “اندبندنت “البريطانية، أن الصراع بين رئيس جهاز مكافحة الارهاب ،طالب شغاتي والفريق عبد الوهاب الساعدي ، كان وراء تجميد الأخير.و إن “عبد المهدي يخشى “شغاتي” لقربه الوثيق من الأميركيين”، وأن عزل الساعدي من قيادة قوات مكافحة الارهاب بهذه الطريقة التي تعد عقوبة، يدل على حجم الخلاف داخل المؤسسة الأمنية”.

ووفقاً للقانون العراقي، يحتاج قرار إقالة أو نقل أصحاب الدرجات الخاصة (وبينهم الساعدي) إلى موافقة البرلمان بتوصية من رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة بموجب قانون جهاز مكافحة الإرهاب رقم 31 لسنة 2016. وعليه، فإن قرار عبد المهدي يحتاج إلى مراجعة السلطة التشريعية، وقد يكون مناسبة لإعادة إحياء مفاوضات تقاسم المناصب الخاصة بين الكتل البرلمانية، التي توقفت قبل أسابيع بسبب الخلاف على عدد ونوع المناصب المخصصة لكل كتلة.

وتناقلت وسائل إعلام محلية ، أنباء غير مؤكدة عن نقل اللواء محمد محسن القريشي الملقب بـ”أبو الوليد” قائد لواء “الذئب” إلى إمرة قيادة الشرطة الاتحادية وتجميد قائد العمليات الخاصة في كركوك اللواء معن السعدي، في مشهد يوحي بوجود مخطط لإقالة واستبعاد عدد كبير من قيادات الصف الأول في الأجهزة الأمنية تمهيداً لتعيينات جديدة واختيار شخصيات مقربة من الأطراف السياسية المسيطرة على البرلمان والحكومة، وأن ما يشاع عن وجود خلاف بين شغاتي والساعدي لا يعدو كونه سبباً واحداً من جملة أسباب ودوافع لتغيير شكل وطبيعة الأجهزة الأمنية المتهمة بالقرب من الجانب الأميركي وتقاسم المناصب الشاغرة من خلال صفقة “الدرجات الخاصة”.

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