لاينبيء بوعكة صحية …موفق الربيعي مهشم !

2019/09/29 | 01:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادقال علي موفق الربيعي، نجل مستشار الامن الوطني العراقي السابق ، موفق الربيعي ، ان والده يعاني من كسور متعددة في ثمان اضلاع في الجانب الايمن من الصدر، نافيا بذلك انباء تحدثت عن وفاته .

واضاف علي انه تم “تنظيف النصف الايمن من الصدر من الدم، وان الرئة اليمنى عادت الى العمل بنسبة ٩٥ ٪؜ بعد ان انكمشت الى الصفر”.





وزاد :” لازالت المشكلة الكبرى الذي يركز عليه الاطباء هو السيطرة على الالام المبرحة التي تنتاب الوالد طوال اليوم”.





واكد زوال “الخطر على حياته وهو الان في وعيه الكامل ويستطيع القيام بمعظم الاعمال الاعتيادية”.





واشار الى انه والده” ترك الوالد المستشفى ولكنه لازال تحت الرعاية المركزة للاطباء”.



وانه “عندما يتخلص من الالام ويسيطر عليها سوف يتصل هو شخصياً مع جميع الاخوة والاخوات الذين تابعوا حالته الصحية” .





ولم يوضح علي سبب الكسور التي تعرض لها والده.



الا ان ماظهر عليه الربيعي ،من اثار كدمات وجروح تشير الى تعرضه لحادث لاينبيء بوعكة صحية .

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