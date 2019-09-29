البزوني: أولوياتنا القادمة خدمة البصرة والدفاع عن حقوقها والمطالبة بها

2019/09/29 | 06:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة / المستقبل العراقيأعلن مجلس محافظة البصرة، أمس السبت، المضي بعملية سحب مشروع مجاري قضاء الزبير، من شركة واحة الجنوب، بعد ان تلكأت وفشلت في تنفيذ المشروع طوال 9 أعوام.وقال رئيس المجلس صباح البزوني، إن «حكومة البصرة اتخذت قراراً بسحب العمل من شركة واحة الجنوب، المنفذة لمشروع مجاري قضاء الزبير الذي يمثل 56 بالمئة من مساحة محافظة البصرة».وأشار البزوني الى «مفاتحة الحكومة المحلية لوزارة البلديات التي أحالت المشروع الوزاري للشركة الحالية من أجل إكمال المشروع من قبل شركة جديدة».وأضاف أن «المشروع لن يمنح مجدداً لأي شركة لا توجد لديها أعمال مماثلة لقضاء بحجم قضاء الزبير». وأكد رئيس المجلس «عدم السماح لأي شركة باستلام مشروع قضاء الزبير، ما لم يكن لديها عمل سابق وناجح، وفي مساحة جغرافية بحجم قضاء الزبير الذي يمثل نصف مساحة البصرة».وأشار البزوني إلى أن «أولوياتنا القادمة هي لخدمة البصرة والدفاع عن حقوقها والمطالبة بها، واطمئنانا لأهالي قضاء الزبير، بعد سحب العمل من الشركة المنفذه للمشروع بعد تلكؤها، وسيُحال المشروع الى شركة متخصصة، والمحافظة مستعدة بتحمل كافة التبعات المالية من اجل انهاء معاناة المواطنين في القضاء».

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