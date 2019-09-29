سامي الذيب - للتونسيين والجزائريين والمصريين: إحذروا مؤامرة الإخوان

2019/09/29 | 06:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سامي_الذيب جاء في تصريح لموشي ديان:إذا استطعنا إسقاط عسكر عبد الناصر وتصعيد الإخوان المسلمين إلى سدة الحكم في مصر، فسنتنسم رائحة الموت والدماء في كل بقعة من أراضي مصر.فلتكن تلك غايتنا وحربنا بمساعدة أصدقائنا الأمريكانموشي ديان - جريدة تشرين اللبنانية، سنة 1968هناك من يعتقد أن الغرب وإسرائيل قاموا بإنشاء الإخوان المسلمين والحركات المنبثقة عنها مثل حزب التحرير والقاعدة وداعش وغيرها.وإن كان هذ......

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