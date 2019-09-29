ندى أسامة ملكاني - هل انتهى القرن الأمريكي 2: قراءة نقدية

2019/09/29 | 07:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #ندى_أسامة_ملكاني هل انتهى القرن الأمريكي 2...قراءة نقديةإذا، يأتي الكتاب للإجابة على التساؤل التالي: هل القوة الأمريكية في تراجع؟ وهل ستتفوق القوة الصينية على نظيرتها الأمريكية خلال العقود القادمة؟ فيجيب المؤلف جوزيف ناي أن القوة الأمريكية في تراجع نسبي وليس مطلقا، كما كنا قد ذكرنا سابقا، فصحيح هناك تراجع في نسبة مساهمة الولايات المتحدة الأمريكية مثلا في الإنتاج العالمي إلا أن السياسات التي تبنتها واشنطن م......

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