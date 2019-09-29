ترامب يحذر من خطر غير مسبوق تتعرض له امريكا

2019/09/29 | 07:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاحد، من خطر غير مسبوق تتعرض له الولايات المتحدة من قبل الديمقراطيين.

وقال ترامب في تصريح صحفي، أوردته وسائل اعلام غربية "بلادنا معرضة لخطر لم يسبق له مثيل".

وأضاف "الديموقراطيون يريدون أخذ أسلحتكم، ويريدون أخذ تغطيتكم الصحية، ويريدون أخذ أصواتكم، ويريدون أخذ حريتكم".

وتابع ترامب "لن ندع ذلك يحدث أبدا، لأن مصير بلدنا على المحك بشكل لم يسبق له مثيل.



الأمر بمنتهى البساطة، هم يحاولون إيقافي لأنني أكافح من أجلكم.



ولن أدع ذلك يحدث أبدا".

وفي تغريدات أخرى، كرر ترامب القول إن التحقيق الهادف إلى عزله هو عبارة عن "حملة مطاردة" سياسية.

واعتبر ترامب أن النائب الديموقراطي آدم شيف الذي يترأس لجنة داخل مجلس النواب تحقق في تصرفات الرئيس، قد شوّه سمعته، قائلا إن عليه أن يستقيل من الكونغرس.

وأطلق الديموقراطيون الثلاثاء الماضي، في واشنطن الخطوة الأولى في إجراءات عزل ترامب بشبهة أنه طلب من نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في مكالمة هاتفية في تموز الماضي، التحقيق حول نجل خصمه السياسي جو بايدن، في خطوة نادرة أحدثت زلزالا في واشنطن.

وأعلنت رئيسة مجلس النواب الديموقراطية نانسي بيلوسي فتح تحقيق رسمي في هذا الصدد، قائلة إن ترامب نكث بالقسم بسعيه للحصول على مساعدة دولة أجنبية لتقويض ترشح بايدن.

وتعهد الديموقراطيون الجمعة بسرعة التحرك في قضية عزل ترامب، معتبرين أن الأدلة واضحة على إساءته استخدام السلطة ومحاولات التستر على مخالفات.

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