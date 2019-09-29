مصرع وإصابة 72 شخصا بحادث سير في الصين

2019/09/29 | 07:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أفادت وسائل اعلام صينية، اليوم الأحد، بمصرع وإصابة 72 شخصاً بحادث سير شرقي البلاد.

وذكرت وسائل الاعلام ان 36 شخصاً لقوا مصرعهم وأصيب 36 آخرون بحادث سير في مقاطعة جيانغسو شرقي الصين، جراء اصطدام حافلة تقل 69 شخصا بشاحنة تقل ثلاثة أشخاص على طريق شانغهاى نانجينغ السريع.

واشارت الى ان التحقيق الأولي أظهر أن الحادث نتج عن مشكلة في إطارات الحافلة، فيما يجري مزيد من التحقيق للوقوف على أسباب الحادث.

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