2019/09/29 | 07:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مجلس الديوانية يصوت على اقالة المحافظ الشعلان ويختار النائي بدلا عنه هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/09/29 | 07:43.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

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