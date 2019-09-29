مقتل شرطي أمريكي هندي من طائفة السيخ لأسباب عنصرية

2019/09/29 | 08:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أفادت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، اليوم الاحد، بمقتل شرطي امريكي هندي من الطائفة السيخية، على يد شخص لأسباب عنصرية في ولاية تكساس.

وذكرت الصحيفة ان سلطات ولاية تكساس الأمريكية، نعت أول رجل هندي من الطائفة السيخية التحق بصفوف الشرطة المحلية، وقتل بالرصاص أثناء أدائه واجبه أمس الأول الجمعة.

وبينت أن الشرطي سانديب دهاليوال (42 عاما)، انضم لقسم الشرطة في دائرة هيوستن بمقاطعة هاريس قبل 10 سنوات، وشغل منصب نائب شريف هيوستن.

وقتل الرجل على يد المواطن أمريكي يدعى يوبر سوليس (47 عاما) الذي أطلق النيران عليه من الخلف بـ"دم بارد ودون مبرر"، بعدما أوقف دهاليوال سيارة كان يستقلها ظهر الجمعة.

وكان دهاليوال ملتحيا وارتدى العمامة السيخية التقليدية في العمل، وهو أب لثلاثة أطفال.

ووصف شريف مقاطعة هاريس، إد غونسالس، دهاليوال بأنه كان ممثلا كريما لطائفته وافتخر بهويته واكتسب احترام الجميع.

وأضاف أن الراحل شارك بنشاط في حياة المجتمع كمتطوع.

واعتبر الكثيرون دهاليوال بطلا لمساعدته المتضررين جراء إعصار "هارفي" الذي ضرب الساحل الأمريكي عام 2017، وكذلك الإعصار "ماريا" الذي اجتاح جزيرة بورتوريكو الأمريكية في العام نفسه.

يشار إلى أن القاتل كان قد حكم عليه بالسجن لمدة 20 عاما بتهمة الاعتداء عام 2002، لكن تم إطلاق سراحه بصورة مشروطة في 2014.

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