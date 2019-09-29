بالصورة.. موفق الربيعي ينجو من الموت بحادث دهس في لندن وإصابته بليغة

2019/09/29 | 08:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} تعرض مستشار الأمن القومي السابق موفق الربيعي لحادث دهس في العاصمة البريطانية لندن، وأكد في بيان تماثله للشفاء، وأن السلطات البريطانية لا تزال تبحث عن أسباب الحادث والجناة.

وقال الربيعي {71 عاما}، إن "الحادث أسفر عن إصابتي بكسور متعددة في ثمانية أضلاع في الجانب الأيمن من الصدر مع كسور متعددة في لوح الكتف الأيمن".وأضاف، أن "الطاقم الطبي تمكن من تنظيف النصف الأيمن من الصدر من الدم وعادت الرئة اليمنى إلى العمل بنسبة 95 بالمئة، عقب انكماشها إلى الصفر"، مشيرا إلى أن "المشكلة الكبرى التي يركز عليها الأطباء هي السيطرة على الآلام المبرحة التي تنتابني من وقت لآخر".وتابع الربيعي: "الخطر على حياتي زال، وأنا الآن في وعي كامل وأتماثل للشفاء بعون الله وبدعوات المخلصين".والربيعي هو أول من تسلم منصب مستشار الأمن القومي في العراق عقب 2003، وسبق أن أعلن منذ سنوات أنه لا يزال يحتفظ بالحبل الذي شنق به الرئيس المخلوع صدام حسين.وأبدى الربيعي ارتياحه لابتعاده عن الساحة السياسية العراقية، مشيرا الى أن "الصراع السياسي بين الكتل العراقية خاصة التي لها تمثيل مذهبي أضر بالعملية السياسية، لا سيما وأن بعض السياسيين يتحدثون بلغة العنف ويريدون تحقيق أهدافهم السياسية بالقوة".انتهى

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