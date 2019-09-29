مقتل الحارس الشخصي للملك سلمان

2019/09/29 | 09:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- متابعة

نعى السفير السعودي السابق، لدى العراق، ثامر السبهان، الاحد (29 أيلول 2019)، الحارس الشخصي للعاهل السعودي الملك سلمان، ومن قبله الملك عبد الله بن عبد العزيز.

يتبع.



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بغداد اليوم ـ الديوانية

صوت مجلس محافظة الديوانية، السبت، على تأكيد ابطال جلسة انتخاب المحافظ زهير الشعلان.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن 17 عضواً بمجلس محافظة الديوانية، صوتوا على تأكيد ابطال جلسة انتخاب المحافظ زهير الشعلان.

واضاف المراسل، أن ا

بغداد اليوم ـ متابعة

حذر نائب رئيس الوزراء الاسبق، بهاء الاعرجي، اليوم السبت، من "كارثة" قد تحدث خلال الايام المقبلة.

وقال الاعرجي في تغريدة على حسابه في "تويتر"، إن "‏الأيام القادمة صعبة ومصيرية على الجميع".

وتاب

بغداد اليوم- بغداد

حصلت وكالة (بغداد اليوم) الإخبارية، اليوم السبت، على وثيقة تكشف العدد الفعلي للعمال الأجانب الذين يعملون بالقطاع النفطي في عموم مناطق العراق.

وبينت الوثيقة، الصادرة من مكتب التصاريح الأمنية التابع لوزارة النفط العراقية،

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