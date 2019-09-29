ندير جرمون - الثورة، المشروع والديمقراطية. ملاحظات حول حراك الجزائر

2019/09/29 | 09:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #ندير_جرمون بالنظر إلى انتشارها ومداها وغياب مخرج سياسي، باتت حركة الاحتجاج الشعبي الجزائرية، وهي في سابع شهور تعبئة متواصلة، مندرجة في الأمد الطويل؛ وتفتح نقاشا مفاهيميا أكثر مما هو متعلق بسرد الأحداث.فألفاظ الثورة والديمقراطية والعملية التأسيسية والطبقة الاجتماعية والأوليغارشية و”العصابة” والبرجوازية هي الكلمات الأساسية التي تهيكل النقاش والفعل.بقصد إدراك هذه الدينامية، يلجأ نقاد ومحللون إلى مماثل......

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