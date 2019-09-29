سناء عبد القادر مصطفى - الواقع الاقتصادي-الاجتماعي للمرأة في العراق

2019/09/29 | 09:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سناء_عبد_القادر_مصطفى يؤثر الاقتصاد العراقي تأثيرا كبيرا على درجة التمكين الاقتصادي للمرأة في العراق، حيث يتميز نمط الإنتاج وطبيعة الأداء الاقتصادي في العراق بسيادة الريع وضعف النمو الاقتصادي.تشير بعض الأدبيات الاقتصادية الى ان العائدات النفطية قد خولت البعض إلى أن يعيلوا عددا كبيرا من الأشخاص غير العاملين التابعين لهم خاصة النساء فضلا عن انتشار قيم ثقافية محافظة مثل إعلاء دور العائلة التي تركز على ادوار تكاملية ......

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