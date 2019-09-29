محسن ابو رمضان - في جدل الانتخابات

2019/09/29 | 09:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محسن_ابو_رمضان هناك نقطة تقاطع بين خطاب الرئيس بالأمم المتحدة وبين مبادرة الفصائل الثمانية في قطاع غزة بخصوص إنهاء الانقسام .تتجسد نقطة التقاطع في موضوع الانتخابات وذلك بغض النظر أن كانت تشريعية ابتداء او كانت شاملة اي لكل من المجلسين الوطني والتشريعي والرئاسة.لتجاوز الجدل حول ذلك يجب التأكيد علي أن الانتخابات وسيلة وليست غاية هي وسيلة لتجديد شرعية النظام السياسي بكل مكوناته وهيئاته المختلفة وتح......

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