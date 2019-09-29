مصدر: عبد المهدي طرح خلال زيارته للسعودية الوساطة لإيقاف حرب اليمن

2019/09/29 | 09:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف مصدر حكومي مسؤول، عن طرح رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وساطة على السعودية لإيقاف الحرب في اليمن.

ونقلت روسيا اليوم عن المصدر قوله ان "الزيارة الأخيرة التي قام بها عبد المهدي إلى السعودية، كانت تحمل وساطة بخصوص الأزمة بين السعودية وإيران، وكذلك إيقاف حرب اليمن".

وأضاف أن "عبد المهدي حصل على ردود فعل إيجابية تتعلق بوساطته، ووعده الجانب السعودي ببذل كل جهوده من أجل التهدئة في المنطقة".

وذكرت وكالة "واس" السعودية أن المباحثات بين العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز ورئيس الوزراء عادل عبد المهدي شهدت "استعراض مستجدات الأحداث في المنطقة، بما في ذلك الاعتداء التخريبي الذي تعرضت له منشآت نفطية في بقيق وخريص" يوم 14 ايلول الجاري.

وأكد عبد المهدي، حسب الوكالة، "تضامن العراق مع السعودية وحرصه على أمن المملكة واستقرارها".

وقام رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بزيارة قصيرة لعدة ساعات إلى السعودية، التقى خلالها العاهل السعودي وولي عهده الأمير محمد بن سلمان.





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