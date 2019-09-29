طاقم تحكيم عراقي لقيادة مباراة العهد والجزيرة في كاس الاتحاد الاسيوي

2019/09/29 | 09:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أسندت لجنة الحكام في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم مهمة تحكيم مباراة فريقي العهد اللبناني وضيفه الجزيرة الأردني يوم الثلاثاء المقبل في إياب نهائي كأس الاتحاد الآسيوي لمنطقة غرب القارة الى طاقم تحكيمي دولي عراقي.

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