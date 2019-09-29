2019/09/29 | 09:12

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القبض على مسافر بحوزته مخدرات في منفذ الشلامچة الحدودي

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القبض على مسافر بحوزته مخدرات في منفذ الشلامچة الحدودي

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