التميمي ينفي انسحابه من استجواب الوزراء: حسابي على فيسبوك تم اختراقه

2019/09/29 | 09:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

نفى النائب عن ائتلاف النصر، رياض التميمي، اليوم الأحد، انسحابه من استجواب وزراء، مؤكدا تعرض حسابه على موقع "فيسبوك" للاختراق.

وقال التميمي في مقطع فيديو اطلعت عليه "الغد برس"، إن "الموقع الرسمي الخاص بي على (فيسبوك) تعرض للاختراق، وتم نشر معلومات تشير الى انسحابي من ملف استجواب بعض الوزراء، منهم وزير النقل".

وأضاف أن "المعلومات التي تم نشرها غير صحيحة وعارية عن الصحة، ودليل على ان ضعفاء النفوس يحاولون تغيير الواقع من خلال هذه أفعال".

وكان بيان نشره المكتب الاعلامي الخاص بعضو مجلس رياض التميمي، مساء أمس، تحدث عن "انسحاب التميمي من ملف استجواب بعض الوزراء، بفعل الاتاوات والابتزاز الذي يتم ممارسته على الوزراء من قبل بعض النواب".

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