2019/09/29 | 09:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني قتل اللواء عبد العزيز بن بداح الفغم المطيري، الحارس الشخصي والمرافق الخاص للملك السعودي سلمان بن عبد العزيز في ظروف غامضة، حيث سيصلى في المسجد الحرام اليوم الأحد.وجاء نبأ مقتل الفغم كالصاعقة على السعوديين، إذ شعروا بحزن كبير على فقدانه وفق ما امتلأت به هاشتاغات النعي لموته المفاجئ، وهو حاز على […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص مقتل “حارس الملوك” المرافق الشخصي للملك السعودي في ظروف غامضة المركز الخبري الوطني.

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