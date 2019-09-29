2019/09/29 | 09:31

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ضبط تاجري مخدرات متلبسين بحيازة 950 قرص مخدرات وكريستال في ذي قار

يتبع.



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بغداد اليوم - بغداد

كشف مصدر مطلع، اليوم السبت، تفاصيل مقتل نجل النائب السابق كامل الغريري أمام منزله في منطقة اليرموك، وسط العاصمة بغداد.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "هذال الغريري، نجل النائب السابق كامل الغريري، لقي مصرعه بعد إصابته

بغداد اليوم- بابل

افاد مصدر امني في شرطة محافظة بابل، اليوم السبت، قيام شخص بقتل شقيقه وزوجته بسبب خلاف على قطعة ارض شمالي المحافظة.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، ان "شخصاً من أهالي ناحية جبلة الواقعة شمالي المحافظة فتح النار على شقيقه وزوج

بغداد اليوم _ بغداد

افاد الخبير الأمني والاستراتيجي هشام الهاشمي، اليوم السبت، باغتيال نجل النائب السابق كامل الغريري، غربي بغداد.

وكتب الهاشمي في تغريدة على حسابه بموقع تويتر، إن "هذال كامل الغريري، نجل النائب السابق كامل الغريري اغت

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