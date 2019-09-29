مفتشية الداخلية تضبط تاجري مخدرات متلبسين بحيازة 950 قرص مخدرات في ذي قار

2019/09/29 | 09:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مفتشية وزارة الداخلية، اليوم الاحد، ضبط تاجري مخدرات متلبسين بحيازة 950 قرص مخدرات وكريستال في ذي قار.

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