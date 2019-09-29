مبابي يكشف عن اهانة نيمار له في غرفة الملابس

2019/09/29 | 09:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

كشف كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان عن كواليس ما دار بينه وبين زميله نيمار جونيور في غرفة خلع الملابس بعد الفوز على بوردو 1-0، مساء السبت، في الدوري الفرنسي.

وقال مبابي عبر صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية "لا يوجد سبب لتتغير علاقتي مع نيمار، أؤكد دائما أنها قائمة على الأمانة والإعجاب، ولا أميل لتنقية الكلام معه، عندما يحدث سوء تفاهم بيننا، نتحدث سوياً".

وأضاف اللاعب الشاب ضاحكاً "لقد سألني نيمار في غرفة الملابس لماذا لم أمرر الكرة له في مباراة بوردو، وأهانني نسبياً".

وبسؤاله هل الأمور تكون أسهل لبي إس جي بتواجد نيمار ومبابي في الملعب، رد كيليان "السؤال متروك للآخرين، أعتقد أننا نصنع الفارق".

كما نشر مبابي اعتذارا ضمنيا عبر حسابه على تويتر يقول فيه لنيمار "لقد عدنا أخي، كان يجب علي أن أصنع لك هدفا آخر".

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