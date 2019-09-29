2019/09/29 | 09:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنت أمانة بغداد، اليوم الأحد، عن تنفيذ حملة كبيرة لإزالة التجاوزات في مدينة الصدر.

وذكرت الأمانة في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، ان "ملاكاتها في بلدية الصدر الاولى قامت بحملة ازالت خلالها التجاوزات ضمن شارع الجوادر احد ابرز شوارع مدينة الصدر وتحديداً واجهة القطاعات 18 و23 و24".

وأضافت أن "الحملة استمرت يومين وتضمنت ازالة عدد كبير من الاكشاك والمسقفات والبسطات وغيرها من التجاوزات التي كانت منصوبة وسط الشارع وتعيق حركة السير والمرور لتقوم الكوادر البلدية بحملة لإزالتها بعد إنذار اصحابها في وقت سابق ورفع مخلفات الإزالة وفتح الشارع المذكور".

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