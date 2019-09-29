{الشفل} المرعب يصل الى مدينة الصدر

2019/09/29 | 09:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} اعلنت امانة بغداد، اليوم الاحد، عن حملة كبيرة لازالة التجاوزات شرق العاصمة.

وقالت الامانة في بيان تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، إن "ملاكاتها في بلدية الصدر الاولى بحملة ازالت خلالها التجاوزات ضمن شارع الجوادر احد ابرز شوارع مدينة الصدر وتحديداً واجهة القطاعات 18 و 23 و 24".واضافت ان "الحملة استمرت يومين وتضمنت ازالة عدد كبير من الاكشاك والمسقفات والبسطات وغيرها من التجاوزات التي كانت منصوبة وسط الشارع وتعيق حركة السير والمرور لتقوم الكوادر البلدية بحملة لإزالتها بعد إنذار اصحابها في وقت سابق ورفع مخلفات الإزالة وفتح الشارع المذكور".



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