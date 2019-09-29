النقد العربي يتبنى مؤشرات سوق العراق للأوراق المالية

2019/09/29 | 09:56

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الاقتصاد نيوز _ بغداد

ضم صندوق النقد العربي مؤشرات سوق العراق للأوراق المالية الى بياناته من شهر أيلول الحالي، وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها عرض المؤشرات ضمن بيانات الصندوق.

وقال المدير التنفيذي لسوق العراق للأوراق المالية طه أحمد عبد السلام في بيان اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز" ، إنه “نتيجة التعاون المشترك بين سوق العراق للأوراق المالية وهيئة الأوراق المالية مع صندوق النقد العربي، تم الانتهاء من المراحل التجريبيَّة للعمل في تحميل بيانات ومؤشرات التداول لسوق العراق خلال شهر آب الماضي بنجاح من قبل قسم الأنظمة الالكترونية”.

وأضاف عبد السلام، أنه “اعتباراً من بداية أيلول الحالي أصبحت بيانات التداول ضمن قاعدة بيانات صندوق النقد العربي من بين 17 سوقاً ماليَّة مسجلة في الصندوق، وأصبح مؤشر الأسعار ضمن المؤشر المركب للصندوق لأسواق المال العربيَّة، لأول مرة في تاريخ الأسواق المالية العراقيَّة”.

ولفت الى أنَّ “عدد الشركات المدرجة في سوق العراق للأوراق المالية 102 شركة مساهمة تؤلف قطاعات المصارف، التأمين، التحويل المالي، الاستثمار، الصناعة، الزراعة، الاتصالات، الفنادق، ويبلغ مجموع رؤوس الأموال لهذه الشركات 12130 مليار سهم”.

وأكد عبد السلام أنَّ “هذا الإنجاز يعدُّ خطوة إيجابيَّة نحو تعزيز ثقة المستثمرين بالسوق العراقيَّة وتحقيقاً لأهداف الإفصاح والشفافية وفق أفضل الممارسات الدوليَّة”.

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