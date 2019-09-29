2019/09/29 | 09:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اكد زعيم ائتلاف النصر ورئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، اهمية ان لا يكون العراق حلقة في اشعال النزاع في المنطقة، مشيرا الى انه يتعاطف مع رئيس الوزراء عادل عبد المهدي في مسألة حصر السلاح بيد الدولة.وقال العبادي خلال جلسة لقاء القادة في ملتقى الرافدين في مساء امس السبت انه “من […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص العبادي: يجب أن لا نكون “ساعي بريد” ..وهذا اما اقصده بـ”ضمير مستتر” المركز الخبري الوطني.

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