2019/09/29 | 10:02

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النزاهة تضبط وكلاء إخراج في منفذ طريبيل يعملون دون تراخيص قانونية

يتبع.



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بغداد اليوم- بغداد

أفاد مصدر طبي، الأحد (29 أيلول 2019)، بوفاة المسرحي العراقي، الفنان سامي عبد الحميد، عن عمر ناهز الـ 91 عاماً، بعد صراع طويل مع المرض.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "الفنان المسرحي سامي عبد الحميد، توفي، اليوم، عن عمر

بغداد اليوم ـ البصرة

افاد مصدر أمني، السبت، بانفجار عبوة صوتية امام مقهى يقع وسط محافظة البصرة.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "عبوة صوتية انفجرت امام مقهى (ليالي دبي)، في شارع 14 تموز وسط محافظة البصرة".

واضاف المصدر، أن &quo

بغداد اليوم ـ البصرة

افاد مصدر أمني، السبت، بتظاهر العشرات من اصحاب التجاوزات التجارية امام منزل محافظ البصرة اسعد العيداني.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "العشرات من اصحاب التجاوزات التجارية، تظاهروا مساء اليوم، امام منزل محافظ ال

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