وزير الصحة يرفض التراجع عن استقالته ويغلق هاتفه ‏الشخصي

2019/09/29 | 10:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعة كشف عضو لجنة الصحة والبيئة في البرلمان، النائب فالح الزيادي، اليوم الأحد، أن وزير الصحة علاء العلوان، رفض التراجع عن استقالته، أو الحضور للبرلمان، فيما بين أنه قام بإغلاق هاتفه الشخصي، بحسب صحيفة “المدى”.

وذكر الزيادي في التقرير، أن “وزير الصحة المستقيل علاء العلوان ابلغ رئيس لجنة الصحة النيابية في اتصال هاتفي الاسبوع الماضي بعدم رغبته بسحب طلب استقالته والتي اعتبرها قطعية ونهائية، ولا يمكنه التراجع عنها”.

وأضاف الزيادي، أن “المفروض على الوزير المستقيل قبول الدعوة التي وجهت له من لجنة الصحة والبيئة للحضور للبرلمان للتحدث عن الجهات والمافيات التي اجبرته على الاستقالة”، لافتاً إلى أن الوزير “رفض كل الدعوات التي وجهت له للمجيء إلى البرلمان لشرح تداعيات استقالته”.

وأشار إلى، أن “لجنة الصحة والبيئة النيابية حاولت الاتصال بالوزير في اجتماعها الاخير لكنها لم تتمكن بعدما غلق جميع هواتفه”، منوها إلى أن لجنته “فضلت بحث هذه التداعيات مع الوزير بشكل مباشر وليس عن طريق الاتصال الهاتفي مع رئيس اللجنة”.

وقدّم وزير الصحة والبيئة علاء العلوان استقالته إلى رئيس مجلس الوزراء في بداية شهر ايلول الجاري، موضحا ان الاسباب التي دفعته إلى تقديم استقالته تتعلق بالعقبات وحالات الابتزاز التي تمارس ضده من قبل بعض الجهات.

وعلق عدد من النواب على استقالة العلوان مرجحين انه اصطدم بحاجز التدخلات السياسية والابتزاز السياسي الذي منعه من تنفيذ رؤيته وخطته الستراتيجية لتصحيح مسار العمل وتحسين وتطوير الواقع الصحي الذي يعاني الاهمال في العراق.

ويوم الاربعاء الماضي ناقشت لجنة الصحة والبيئة في مجلس النواب أسباب استقالة وزير الصحة علاء العلوان ووعدت بتقديم تقرير مفصل عن هذا الموضوع يثبت فيه الخلل والمشاكل التي رافقت الاستقالة وتقديمه إلى رئاسة مجلس النواب.

ودعا النائب عن ائتلاف النصر، العلوان الى “الحضور إلى لجنة الصحة النيابية للكشف عن الجهات التي قامت بابتزازه واجبرته على الاستقالة”، كاشفا عن “وجود لقاء مرتقب للجنته مع رئيس مجلس الوزراء يتعلق باستقالة الوزير”.

وأقترح، “على رئيس الحكومة تكليف احد الوزراء أو تخويل احد الوكلاء بادارة وزارة الصحة في الفترة الحالية لحين حسم قضية الوزير المستقيل”، نافيا وجود “مباحثات عن ايجاد البديل لوزير الصحة المستقيل”.

من جانبها، أوضحت عضو لجنة الصحة النيابية داليا فرهاد السليفاني ان “الاجتماع الاخير للجنة الصحة والبيئة في مجلس النواب ركز على بحث استقالة وزير الصحة وكيفية التعامل مع الوزير الجديد”، معتقدة ان “الوزير المستقيل لا توجد لديه نية بالعودة إلى منصبه ومصر على موقفه”.

وأشارت السليفاني الى، أن “لجنة الصحة والبيئة النيابية ستقدم تقريرها إلى مجلس النواب بشأن موضوع استقالة وزير الصحة”، موضحة ان “التقرير يحتاج إلى اجتماعين قبل عرضه على مجلس النواب”.

وكشفت النائب عن كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني، ان “هناك تسريبات وصلت للجنة الصحة النيابية تفيد بأن وزير الصحة المستقيل علاء العلوان بدأ بترتيب عودته للعمل في صفوف منظمة الصحة العالمية”.

وشغل العلوان منصب المدير الاقليمي لإقليم الشرق الأوسط منتخباً من قبل الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية، والمدير العام المساعد لمنظمة الصحة العالمية في جنيف وممثل المدير العام الصحي أثناء الأزمات والطوارئ الصحية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الصحة يرفض التراجع عن استقالته ويغلق هاتفه ‏الشخصي) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الصحة يرفض التراجع عن استقالته ويغلق هاتفه ‏الشخصي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).