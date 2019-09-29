المفوضية: 219 حزبا سياسيا يحق لهم المشاركة في الانتخابات

2019/09/29 | 10:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات اليوم الاحد، ان 219 حزبا سياسيا يحق لهم المشاركة في الانتخابات.

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