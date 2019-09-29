مدير مكتب روحاني: مصالح إيران أهم من الاتفاق النووي

2019/09/29 | 10:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

اكد محمود واعظي، مدير مكتب رئيس الجمهورية الايرانية، اليوم الاحد، ان الاتفاق النووي لا قيمة له من دون تحقيق مصالح ايران.

وقال واعظي في تصريح ادلى به للتلفزيون الايراني، ان "الاميركيين تصوروا بانهم يمكنهم في ظل قدراتهم الاقتصادية والسياسية فرض العزلة على ايران في العالم الا انهم لم يتمكنوا من الوصول الى اهدافهم وادركوا بان اجراءات حظرهم وضغوطهم القصوى غير فاعلة تجاه ايران".

واضاف، ان "طرح مواقف ايران حول مختلف القضايا الدولية والاتفاق النووي ولقاءات الدكتور روحاني مع عدد كبير من رؤساء دول العالم الذين جاءوا الى نيويوك للمشاركة في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة اثبت بان الاميركيين وصلوا الى طريق مغلق في فرض الضغوط القصوى".

واوضح ان "بعض الدول العربية والكيان الصهيوني وحتى المتشددين الاميركيين لا يرغبون بتغيير الاوضاع الراهنة بين ايران واميركا ويتصورون خطا بان الحظر الاقتصادي والضغوط القصوى يمكنها خلق الاستياء لدى الشعب الايراني".

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