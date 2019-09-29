ضبط أشخاص يعملون بالتخليص الجمركي دون موافقات قانونية في طريبيل

2019/09/29 | 10:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، اليوم الأحد، عن ضبط عدد من المتهمين في منفذ طريبيل الحدودي بمحافظة الأنبار، مؤكدة عدم امتلاكهم تراخيص قانونية للعمل في المنفذ.

وذكرت الدائرة في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، انه "تم ضبط خمسة متهمين يمارسون العمل بصفة وكيل إخراج أو مساعد (مخلص) دون حصولهم على تراخيص قانونية للعمل"، موضحة أن "المتهمين يعملون على إنجاز معاملات تخليص البضائع لقاء مبالغ مالية".

وأكدت أنه "تم تنظيم محضر ضبط أصولي في العملية التي نُفِّذَت بناءً على مذكرة قضائية، وعرضه رفقة المتهمين على قاضي التحقيق المختص بقضايا النزاهة في الأنبار، الذي قرر توقيفهم وفقاً لأحكام القرار (160 لسنة 1983)".

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