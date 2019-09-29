التربية النيابية: الاهمال الحاصل في المدارس الحكومية دفع إلى زيادة أعداد المدارس الأهلية

2019/09/29 | 10:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكدت لجنة التربية النيابية، ان الاهمال الحاصل ازاء المدارس الحكومية دفع الى زيادة اعداد المدارس الاهلية.

وقال عضو اللجنة النائب رعد المكصوصي ان المدارس الحكومية بدأت تتراجع فيما تقدم

واضاف المكصوصي، أن القانون يمنح الحق بفتح المدارس الاهلية شرط مطابقتها للضوابط من حيث المساحة والمختبرات والبنى التحتية وعدد الصفوف، حيث ينص القانون على الغاء المدارس الاهلية التي تحقق نسب نجاح متدنية وخاصة في امتحانات الثالث المتوسط والسادس الاعدادي.

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