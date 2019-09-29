لاعب انكليزي يتعرض لحادث سير

2019/09/29 | 10:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أعلن نادي رينجرز، المنافس في الدوري الاسكتلندي لكرة القدم، تعرض لاعبه الإنجليزي جيرمين ديفو لحادث سير عقب الفوز على أبردين، أمس السبت، لكن إصابته ليست خطيرة.

وأوضح رينجرز عبر تويتر: "نؤكد تعرض المهاجم جيرمين ديفو لحادث تصادم هذا المساء، لكننا سعداء ونشعر بارتياح لعدم تعرض أي أحد لإصابة خطيرة".



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