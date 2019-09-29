طالب: أسعى للعودة إلى المنتخب

2019/09/29 | 10:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} عبر حارس مرمى الزوراء، فهد طالب، عن سعادته بصد ركلة الجزاء، ما كان منعطفا مهما لفوز فريقه على الشرطة بهدفين دون رد، في الجولة الثانية من الدوري.

وقال طالب في تصريح صحفي، إن الفريق قدم مباراة كبيرة وزملائي كانوا سبب تحقيق الفوز بعد الأداء المميز والانضباط العالي والالتزام بتوجيهات الجهاز الفني".وبين أنه سعيد برد ركلة الجزاء لأنها "كانت لحظة مهمة في سير المباراة، منحت لاعبينا دافعا معنويا لتحقيق نتيجة جيدة، وأسعى لمواصلة التألق لاستعادة مكانتي في تشكيلة المنتخب الوطني".يشار إلى أن فهد طالب انتقل للزوراء هذا الموسم قادما من القوة الجوية.



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