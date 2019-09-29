هل سيكون الحشد الشعبي الهدف الاميركي القادم؟

2019/09/29 | 10:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأكدت صحيفة اندبندنت البريطانية ، أن الناس في بغداد يخشون من أن الحرب المقبلة بين الولايات المتحدة وإيران سيكون مسرحها العراق، الذي لم يبدأ باستعادة الاستقرار إلا القليل عقب 2017.

وقد ازداد القلق من انجرار العراق إلى صراع كهذا بسبب الهجمات الصهيونية الأخيرة بطائرات الدرون على قواعد ميليشيات “الحشد الشعبي،” التي تتهمها الولايات المتحدة والكيان الصهيوني بالعمل كوكيل لإيران.

ويقول أبو آلاء الولائي، زعيم كتائب سيد الشهداء ،إن “التطور الجديد هو أن الصهاينة قد دخلوا الصراع في العراق.” وأضاف الولائي أن ثلاث طائرات درون صهيونية هاجمت إحدى قواعده المعروفة بالصقر في العاصمة العراقية في 12 أغسطس، ما أدى إلى انفجار 50 طنا من الأسلحة.



وقد أكد الصهاينة مسؤوليتهم عن الغارة، التي سبقتها عدة هجمات أخرى، زاعمين أنهم ضربوا صواريخ إيرانية كانت في طريقها إلى سوريا ولبنان.

ويمكن أن يثير احتمال تواطؤ الولايات المتحدة في العمل الصهيوني أزمة سياسية في العراق.



ويقول الولائي إن تقريرا غير منشور للحكومة عن الهجوم يكشف أن طائرات الدرون الصهيونية انطلقت من قاعدة أميركية تدعى “كاساد” في المنطقة التي يسطر عليها الأكراد في شمال شرق سوريا.

وردا على سؤال حول ما إذا كانت “سيد الشهداء” ستهاجم القوات الأميركية، في حال نشوب حرب بين الولايات المتحدة وإيران، قال الولائي “بالتأكيد، نعم”.



وقد أعرب عن حماسه لحرب الطائرات بدون طيار، لافتاً إلى أن الهجوم الناجح بطائرات الدرون على منشآت النفط السعودية في 14 سبتمبر يجعل ساحات القتال أكثر توازنا بالنسبة للتنظيمات كالتي يقودها.



وكشف قائلاً “إننا نعمل ليل نهار لتطوير طائرات بدون طيار يمكن تجميعها في غرفة الجلوس”.

ورغم أن هجمات الطائرات بدون طيار على القواعد الأميركية في العراق لن تحظى بنفس عُنصر المفاجأة كتلك التي تعرضت لها منشآت النفط في بقيق والخريص بالسعودية، إلا أن القواعد الأميركية تبقى معرضة للخطر بالتأكيد.



وفي كثير من النواحي، لا تمثل هذه القواعد إضافة للقوة الأميركية في العراق، لكنها قد تصبح بمثابة “رهائن” أميركية في العراق في حالة نشوب صراع بين إيران والولايات المتحدة.

ويُعدُّ مستقبل الحشد الشعبي، التي تخضع لتأثير إيران ويُمثل دولة داخل دولة، القضية الجوهرية في الصراع على النفوذ بين إيران والولايات المتحدة.



فواشنطن تضغط من أجل تقليص دور ميليشيات الحشد أو حتى القضاء عليها، لكن يُرجّح ألا تنجح هذه الجهود، بل وقد تؤدي إلى نتائج عكسية.

هناك سبب يجعل محاولة ترمب لدحر النفوذ الإيراني غير مرجحة للذهاب بعيدا، وهو أن حلفاء إيران شبه العسكريين قد حققوا تقدما، أو على الأقل صمدوا، في الحروب التي شهدتها لبنان وسوريا والعراق واليمن على مدار العقدين الماضيين.



ورغم شعور الكثير من العراقيين بالاستياء من هذا التشرذم في السلطة، حيث يشكون من أن ميليشيات “الحشد قوي وحكومتنا ضعيفة” – لكن ليس بوسعهم فعل الكثير حيال ذلك.



فإيران بارعة في ألعاب الشطرنج السياسية بالعراق وتعمل كوسيط بين مختلف الميليشيات ومراكز القوة.

في غضون ذلك، لا تقوى الولايات المتحدة بما فيه الكفاية على الإطاحة بالحشد الشعبي في العراق، لكن هذا لا يعني أنها لن تحاول.



فلابد أن الولايات المتحدة كانت علـى علم – بحكم سيطرتها على المجال الجوي العراقي – بأن الكيان الصهيوني كان يطلق طائرات بدون طيار على العراق، لكن استخدام الكيان كوكيل له في العراق يعد لعبة محفوفة بالمخاطر.

هناك أسباب وجيهة تدعوهم إلى القلق -حسب صحيفة اندبندنت-.



فقد تضررت السلطة الأميركية والسعودية في الشرق الأوسط جراء هجمات مستلهمة من إيران – التي تتصرف عادةً باستخدام الآخرين – على ناقلات نفط في الخليج وطائرة أميركية بدون طيار كانت تحلق على علو مرتفع وعلى قطاع النفط السعودي.



وحتى الآن، لا يعتقد ترمب أن من مصلحة الولايات المتحدة الرد بضرب إيران، لكنه لا يستطيع أن يتحمل هذا النوع من العقاب بلا نهاية دون أن يبدو ضعيفا.

ويبدو العراق إحدى الأماكن التي يمكن فيها للولايات المتحدة وحلفائها محاولة الرد على إيران، ومن المرجّح أن يكون هدفهم الرئيسي هو الحشد الشعبي.



وهذا بدوره يمكن أن يثير هجمات على قواعد أميركية تبدو مكشوفة في عصر طائرات الدرون.



وفي ظل هذا الوضع، يهاب العراقيون فكرة نشوب صراع عسكري آخر، لكنهم يخشون من كونه ربما يتجه صوبهم في جميع الأحوال.

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