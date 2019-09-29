2019/09/29 | 10:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني وجه عضو لجنة العلاقات الخارجية البرلمانية فرات التميمي، سؤالا برلمانيا لرئيس الجمهورية برهم صالح بشأن جدوى مرافقة امينة بغداد ذكرى علوش له خلال حضوره اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالوثيقة..سؤال برلماني لرئيس الجمهورية بشأن اصطحاب علوش الى نيويورك المركز الخبري الوطني.

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