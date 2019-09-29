الغضبان متحدثاً عن

2019/09/29 | 10:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير النفط العراقي ثامر الغضبان في مقابلة مع كوردستان 24

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