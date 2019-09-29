2019/09/29 | 10:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- البصرة

كشف مصدر أمني، الأحد (29 أيلول، 2019)، عن تلقي عدد من مالكي المقاهي في البصرة رسائل تهديد بسبب افتتاحها في أيام شهر محرم، وبالأخص خلال الايام الـ (10) الاولى.

وقال المصدر ي حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "عدداً من مالكي المقاهي تلقوا تهديدات وتحذيرات من افتتاحها خلال شهر محرم، فيما بين أن التهديدات كانت مقتصرة على عمل الفتيات خلال أيام الشهر".

وبين، أن "بعض التهديدات كانت على شكل رسائل مكتوبة بالخط الأحمر أرسلت لمالكي بعض المقاهي"، مبيناً أن "الأجهزة الأمنية فتحت تحقيقاً بطبيعة تلك الرسائل ومن يقف خلفها".

وأوضح، أن "التهديدات ارسلها شبان ملثمون يستقلون دراجات نارية حسب ما وثقته كاميرات المراقبة التي تتحفظ عليها الجهات الأمنية لأمور التحقيق".

ووثق المصدر صورة، لشكل التهديد الذي تلقاه مالكو المقاهي في البصرة، فيما بين أنه كُتب باللون الاحمر.

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت دائرة التحقيقات في هيأة النزاهة، الاحد (29 أيلول 2019)، ضبط عدد من المتهمين في منفذ طريبيل الحدودي بمحافظة الأنبار، مبينة عدم امتلاكهم تراخيص قانونية للعمل في المنفذ.

وذكرت الدائرة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "

بغداد اليوم- بغداد

أفاد مصدر طبي، الأحد (29 أيلول 2019)، بوفاة المسرحي العراقي، الفنان سامي عبد الحميد، عن عمر ناهز الـ 91 عاماً، بعد صراع طويل مع المرض.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "الفنان المسرحي سامي عبد الحميد، توفي، اليوم، عن عمر

بغداد اليوم ـ البصرة

افاد مصدر أمني، السبت، بانفجار عبوة صوتية امام مقهى يقع وسط محافظة البصرة.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "عبوة صوتية انفجرت امام مقهى (ليالي دبي)، في شارع 14 تموز وسط محافظة البصرة".

واضاف المصدر، أن &quo

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( مجهولون يهددون أصحاب مقاهي في البصرة: لا تفتحوها في محرم) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( مجهولون يهددون أصحاب مقاهي في البصرة: لا تفتحوها في محرم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).