الاعلام الرقمي يدعو لتشكيل هيئة مهنية للأمن السيبراني في العراق

2019/09/29 | 10:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا مركز الإعلام الرقمي، إلى تشكيل هيئة مهنية للأمن السيبراني في العراق تأخذ على عاتقها النهوض بهذا المجال الذي بات يشكل تحدياً امام الكثير من الدول.

واكد المركز في بيان نشر على موقع تويتر أن إيجاد مثل هذه الهيئة المختصة بالأمن السيبراني سيُسهم في تعزيز الوعي الرقمي لدى الافراد والمؤسسات الحكومية والاهلية على حد سواء، كما انها ستوفر ارضية جيدة لحماية البنى التحتية للمؤسسات الحكومية والتي تعتمد على التكنولوجيا في جزء كبير من اعمالها.

وأوضح البيان أن اختراق العديد من المواقع الالكترونية الحكومية في العراق وخاصة الامنية منها دليل على افتقار العراق لاستراتيجية واضحة للأمن السيبراني، مشيرا الى ان المواقع العالمية المختصة بأرشفة عمليات الاختراق، قد وثقت رسميا ما حصل لعدد من المواقع الحكومية العراقية ومنها مستشارية الامن الوطني وجهاز الامن الوطني وموقع غوغل العراق.

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