2019/09/29 | 10:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتبع..

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العمل تعلن موعد اطلاق راتب المعين المتفرغ) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العمل تعلن موعد اطلاق راتب المعين المتفرغ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).