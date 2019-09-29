ارتفاع حصيلة زلزال اندونيسيا الى 30 صريعاً

2019/09/29 | 10:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلنت وكالة إدارة الكوارث في إندونيسيا، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب الخميس جزر مولوكو في شرق البلاد، إلى 30 صريعا.

وأعلن أغوس ويبوبو الناطق باسم وكالة إدارة الكوارث إن "30 شخصا لقوا حتفهم و156 جرحوا"، موضحا أن "بين الضحايا لذين سقط معظمهم في انهيار مبان، ثلاثة أطفال.



وكانت الحصيلة السابقة تتحدث عن مقتل 19 شخصا"، بحسب وكالة "فرانس برس".

وكانت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية حددت مركز الزلزال على بعد 37 كيلومترا شمال شرق جزيرة أمبون.



وقد وقع في الساعة 08,46 بالتوقيت المحلي على عمق 29 كيلومترا.



وشهدت المنطقة نحو عشرين هزة ارتدادية على الأقل بلغت قوة احداها 5,6 درجة.

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