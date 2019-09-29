2019/09/29 | 10:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اكدت الهيئة الادارية لنادي الميناء الرياضي، اليوم الاحد، عزم فريقها الكروي الخروج بنتيجة ايجابية من مباراته امام فريق القوة الجوية.

وقال نائب رئيس الهيئة الادارية لنادي الميناء الرياضي محمد جابر لـ"الغد برس" ان "القوة الجوية فريق عريق وكبير وحقق نتائج جيدة مؤخراً، سواء في الدوري العراقي الممتاز، او في بطولة الاندية العربية".

واضاف ان "فريقنا عازم على الخروج بنتيجة مناسبة تليق باسم النادي وتاريخه وجمهوره"، مبينا ان "اللاعبين يريدون اثبات وجودهم".

واشار جابر الى ان "صفوف الفريق مكتملة، باستثناء المدافع الايراني وفا هخامنشي الذي سيغيب عن اللقاء بداعي الاصابة، كما لم تتأكد مشاركة اللاعب حسام مالك"، منوها الى ان "مطلب فريق الميناء هو الفوز على القوة الجوية او الخروج بالتعادل على أقل تقدير".

ويحتضن ملعب الشعب الدولي في الساعة السادسة، من مساء اليوم الاحد، مباراة ختام الجولة الثانية من الدوري العراقي الممتاز، بين فريقي القوة الجوية وضيفه الميناء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الميناء يعتزم تحقيق نتيجة ايجابية امام الجوية ويكشف عن غيابين) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الميناء يعتزم تحقيق نتيجة ايجابية امام الجوية ويكشف عن غيابين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).