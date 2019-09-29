2019/09/29 | 10:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني أصدرت محكمة في مدينة ديجون بشرق فرنسا قرارا يحظر إطلاق اسم جهاد على طفل حديث الولادة.ووفقا لراديو “فرانس إنفو”، فقد ولد لأحد سكان منطقة ديجون في شباط 2018 ابن قرر تسميته جهادا، لكن وبعد شهور من المحاكمة، أصدر القاضي حكمه وأعلن أن الاسم “سيضر بمصلحة الطفل” مستقبلا.وقال القاضي في نص الحكم: “حتى […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص القضاء الفرنسي يحظر اسم “جهاد” المركز الخبري الوطني.

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