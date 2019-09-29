افتتاح منفذ الوليد الجمركي مع سوريا

2019/09/29 | 11:00

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الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلنت الحكومة العراقية، افتتاح منفذ الوليد الحدودي مع سوريا أمام حركة المسافرين والتبادل التجاري.

وقال محافظ الأنبار علي فرحان، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن السلطات الجمركية والدوائر الخدمية المعنية أنهت الاستعدادات الإدارية لافتتاح منفذ الوليد القائم بين العراق وسوريا الشهر المقبل رسميا.

وأضاف أن الدوائر الخدمية أنجزت كافة الملحقات الإدارية مع تثبيت كرفانات وإنشاء أبنية وتحديد مواقع للمخازن مع نصب أجهزة التفتيش وكاميرات المراقبة وتحديد الكوادر العاملة في المنفذ.

ويأتي ذلك بهدف عودة حركة التبادل التجاري المتوقفة منذ الحرب في سوريا 2011، فضلا عن تسهيل إجراءات السفر للمواطنين، بعد الاتفاق الرسمي بين البلدين.





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