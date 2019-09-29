المسعودي: جهات سياسية وراء تعطيل النظام الالكتروني لحضور النواب داخل البرلمان

2019/09/29 | 11:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اتهم النائب عن تحالف سائرون رياض المسعودي، جهات سياسية وراء تعطيل استخدام النظام الالكتروني لحضور أعضاء مجلس النواب داخل البرلمان.

وقال المسعودي في تصريح، إن بعض الجهات السياسية تحاول عرقلة العمل التشريعي عبر عدم تفعيل النظام الالكتروني لحضور أعضاء مجلس النواب، اضافة الى مسألة التغيب المتعمد للجلسات المهمة الامر الذي يشكل عرقلة واضحة لعمل مجلس النواب وعد اخذه لدوره بشكل جدي بسبب الضغوط السياسية، لافتا إلى إن تلك الجهات لا تريد استقرار العراق ونجاح العملية الديمقراطية.

واوضح المسعودي أن العقوبات القانونية للنائب المتغيب بائسة ولا ترقى لمستوى المسؤولية مما سمح لأغلب النواب التغيب عن الجلسات لعدم وجود رادع قانوني لهم.

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