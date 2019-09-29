الحلبوسي يصل الى بعقوبة

2019/09/29 | 11:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم _ ديالىوصل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الأحد، إلى مدينة بعقوبة في محافظة ديالى.

وقال مصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي وصل، صباح اليوم، الى مقر عمليات ديالى في أطراف بعقوبة، وكان في استقباله المحافظ ورئيس مجلس المحافظة وكبار قادة الأمن فيها".

وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، ان "الحلبوسي سيتوجه الى مبنى ديوان ديالى لعقد سلسلة اجتماعات موسعة مع الحكومة المحلية ومجلسها، لبحث ملفات متعددة أبرزها الأمن والنازحين واعمار المناطق المحررة".

وفي وقت سابق من اليوم الأحد (29 أيلول 2019)، كشف النائب عبد الخالق العزاوي، ان الحلبوسي سيبحث مع نواب محافظة ديالى ومسؤوليها، خلال زيارته لها، ملفات الأمن والنازحين ودعم المناطق المحررة وخطط البناء والإعمار.

بغداد اليوم- بغداد

نفى عادل الكرعاوي، المتحدث الرسمي باسم أنصار الله الاوفياء، إحدى ’’فصائل المقاومة’’ ‏الأحد (29‏ أيلول 2019)، تأسيس مجلس تنسيقي جديد لفصائل المقاومة، مرتبط بالحرس الثوري الإيراني.

وقال الكرعاوي

بغداد اليوم- بغداد

دعت كتلة بدر البرلمانية، التي يرأسها النائب حسن الكعبي، الأحد (29 أيلول 2019)، إلى تهدئة الأوضاع السياسية في محافظة بابل، على خلفية الحراك لعزل محافظها كرار العبادي، الذي قالت إنه "وصل إلى منصبه بطرق ملتوية".

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بغداد اليوم- متابعة

رجحت لجنة العلاقات الخارجية النيابية، الأحد (29 أيلول 2019)، حسم ملف التصويت على 70 سفيراً جديداً للعراق في الخارج، رشحت كتلا سياسية نصفهم، خلال الأيام المقبلة.

وقال رئيس اللجنة شيركو ميرويس، في تصريح صحفي، إن "ملف التص

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