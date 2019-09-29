وزير العمل يحدد موعد إطلاق الدفعة الثالثة من راتب المعين المتفرغ

2019/09/29 | 11:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

حدد وزير العمل والشؤون الاجتماعية باسم عبد الزمان، اليوم الأحد، الأول من شهر تشرين الأول المقبل، موعدا لإطلاق الدفعة الثالثة من راتب المعين المتفرغ للمشمولين السابقين ومنتصف الشهر المقبل، لإطلاق الدفعة الأولى للمشمولين الجدد.

وقال عبد الزمان في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، إن "هيئة رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة أكملت الإجراءات الفنية والإدارية والمالية اللازمة لإطلاق الدفعة الأولى من راتب المعين المتفرغ للمشمولين الجدد في بغداد والمحافظات الذين أكملوا إجراءات إصدار بطاقة الدفع الالكتروني (الماستركارد) المنجزة تقاريرهم الطبية لغاية 30-6-2019".

وأضاف أن "بقية المشمولين من تاريخ 30-6-2019 وما بعده سيتم الإعلان عن دفعات رواتبهم بعد انجاز معاملاتهم الخاصة بإصدار الماستركارد"، مبيناً أنه "فيما يخص المستفيدين المنجزة تقاريرهم الطبية من 1-1-2019 لغاية 30-6-2019 ولم تظهر أسماؤهم في النشر الخاص بإصدار بطاقة الماستركارد فأن العمل مستمر لإكمال معاملاتهم".

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